Назван самый популярный тренд 2022 года в одежде

Lyst: ярко-розовый цвет стал самым популярным в 2022 году трендом в одежде

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный тренд 2022 года в одежде. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Отмечается, что наиболее востребованным в текущем году оказался «стиль куклы Барби» с ярко-розовыми оттенками предметов гардероба. По словам специалистов, подобные наряды стали особенно актуальны после того, как в июне австралийская актриса Марго Робби вышла на публику в брюках и жилете розового цвета. Известно, что знаменитость запечатлели на съемках фильма «Барби».

При этом определяющим список модных тенденций стал розовый цвет, представленный итальянским брендом Valentino на показе новой коллекции. Впоследствии количество поисковых запросов о розовой одежде увеличилось на 152 процента.

Ранее эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный бренд одежды в 2022 году. Согласно исследованию, лидирующую позицию заняла итальянская марка Miu Miu, принадлежащая компании Prada.