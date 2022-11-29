83-летняя старушка пожаловалась на слишком сексуально активного 37-летнего мужа

The Sun: старушка из Великобритании пожаловалась на слишком сексуально активного мужа

Жительница Великобритании вышла замуж за египтянина на 46 лет младше нее и пожаловалась на его чрезмерную сексуальную активность. Историю необычной пары публикует The Sun.

83-летняя старушка Айрис Джонс и 37-летний египтянин Мохаммед Ахмед Ибрихам поженились в 2020 году в Египте. Роман пары начался с переписки в социальных сетях, затем Джонс приехала к возлюбленному в Каир. В доказательство серьезности намерений британка даже приняла ислам. Женщина столкнулась с осуждением со стороны своих взрослых сыновей, но со временем ей удалось разрешить конфликт и наладить отношения между детьми и супругом.

В начале года египтянин получил британскую визу и переехал к Джонс. Пара в красках делилась слишком откровенными подробностями своей сексуальной жизни и тем самым шокировала общественность. Влюбленные рассказывали, как счастливы, что их свела судьба, и делились своими чувствами друг к другу.

По словам Айрис, у них с Ибрихамом закончился конфетно-букетный период в отношениях, и теперь их любовь стала более спокойной. Однако совместное проживание не повлияло на желание мужчины заниматься сексом с возлюбленной. «Мохаммед хочет меня больше, чем я его! Это можно понять, ведь мне 83 года, и я уже не в такой форме, как раньше. Мне нужно время от времени делать перерыв. У меня очень тонкая кожа, и если его кожа трется о мою, у меня появляются травмы и раздражения, и я оказываюсь в отделении скорой помощи или у врачей», — поделилась интимными подробностями британка.

Несмотря на сильные чувства и привязанность к мужу, Джонс призналась, что иногда он ее раздражает, и поэтому брак — настоящая работа. Она добавила, что они с Ибрихамом стараются вести открытый диалог и работать с раздражением. «Мы учимся жить друг с другом и принимать небольшие различия, которых у нас немало, но секрет в том, чтобы не делать их центром отношений», — сказала британка.

Джонс считает, что ее супруг привык к жизни в Великобритании и полюбил местный климат. Он даже болеет за сборную Англию на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Ранее сообщалось, что 56-летняя Джанла Намуанграк и 19-летний Вутхичай Чантарадж из города Саконнакхон, Таиланд, решили пожениться спустя два года отношений. Чантарадж встретил Намуанграк, когда ему было десять лет.