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14:25, 29 ноября 2022Силовые структуры

Со склада Wildberries в Подмосковье украли товары на миллион рублей

Работники Wildberries украли со склада в Подмосковье товары на миллион рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Со склада маркетплейса Wildberries в Подмосковье украли товары на сумму около миллиона рублей. Предположительно, ворами оказались его работники, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кража со склада в поселке Случайный близ Электростали случилась 28 ноября, позднее в тот же день о ней сообщили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Как добавляет РЕН ТВ, сумма ущерба может быть даже выше — около полутора миллионов рублей. Воры забрали чайники, триммеры, бритвы и другое (всего около 400 товаров), краденое вывезли на машине в гараж в Ногинске. Там их во время разгрузки поймали правоохранители, задержано девять человек.

В июне сообщалось, что россиянин украл 42 ноутбука у работодателя — 22-летний житель Подольска обворовал склад организации, в которой работал.

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Антон Похиляк
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