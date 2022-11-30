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16:52, 30 ноября 2022Наука и техника

Продажи iPhone рухнут из-за протестов в Китае

MacRumors: новые iPhone окажутся в дефиците из-за проблем в Китае

Фото: Mia Baker / Unsplash

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предсказал обрушение продаж смартфонов Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам специалиста, поставки iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в четвертом квартале года будут значительно ниже прогнозируемых. На это повлияли протесты рабочих на заводах Foxconn — главного партнера Apple — в Китае. В связи с этим смартфоны могут оказаться в дефиците.

Мин-Чи Ко предположил, что из-за проблем американский IT-гигант произведет до конца года 70-75 миллионов единиц смартфонов. Это на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Ранее аналитик считал, что Apple успеет выпустить 80-85 миллионов единиц устройств.

Также инсайдер отметил, что средний коэффициент использования производственных мощностей на заводах в Китае в ноябре составил всего около 20 процентов. Ожидается, что в декабре он увеличится только до 30-40 процентов. Проблемы повлияют на выручку корпорации, которая будет ниже прогнозируемой на 20-30 процентов.

Ко подчеркнул, что многие покупатели новых iPhone не успеют получить свои устройства до конца года. В связи с этим потребители могут отказаться от приобретения гаджетов.

Ранее авторы Bloomberg рассказали, что из-за протестов в Китае производство флагманских смартфонов Apple в этом году окажется на шесть миллионов штук меньше. Сложная ситуация на заводах Foxconn сложилась из-за жестких карантинных ограничений в Китае.

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Андрей Ставицкий
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