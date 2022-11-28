Протесты в Китае ударят по производству миллионов новых iPhone

Bloomberg: выпуск новых iPhone 14 сократится на 6 миллионов штук из-за протестов в Китае

Производство новейших флагманских смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max американской Apple в этом году окажется на шесть миллионов штук меньше, чем компания планировала ранее, из-за протестов на крупнейшем заводе по выпуску этих гаджетов в Китае. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о заводе тайваньской Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, где численность рабочих составляет порядка 200 тысяч. Foxconn — главный партнер Apple, на долю которого приходится 70 процентов производства iPhone. 22 ноября работники завода устроили массовые беспорядки и столкновения с полицией из-за сохраняющихся длительное время жестких ограничений в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19 и отказа компании в нарушение обещаний выплачивать новым сотрудникам повышенное жалование.

Сейчас ситуация на заводе все еще остается нестабильной, а дальнейшие протесты могут снова ударить по производству и привести к новому сокращению объемов выпуска гаджетов Apple. По данным источника Bloomberg, все будет зависеть от того, как быстро Foxconn удастся убедить сотрудников приступить к работе.

При этом премиальные модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max до последнего времени оставались самыми востребованными среди всей линейки новых iPhone и компенсировали падение спроса на модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, производство которых Apple ранее решила сократить на три миллиона единиц. Американская компания ожидает, что сможет компенсировать нехватку шести миллионов флагманских гаджетов в этом году за счет восстановления производства в 2023 году.

На фоне происходящего акции Apple падают на 1,7 процента на премаркете на момент выпуска материала. Дополнительное давление на компанию оказывает тот факт, что дефицит флагманских смартфонов возник именно в предпраздничный период. В случае если завод Foxconn в Чжэнчжоу не сможет отгружать новые iPhone с завода до конца года, это приведет к падению продаж тайваньской компании на 20 процентов в четвертом квартале по сравнению с запланированным уровнем, подсчитали аналитики Morgan Stanley.

Сложная ситуация на предприятии Foxconn, сложившаяся из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне попыток властей подавить вспышки COVID-19, вновь подталкивает Apple развивать производство в других странах. По мнению аналитика Asymmetric Advisors Амира Анварзаде, происходящее заставит компанию ускорить диверсификацию и снизить зависимость от Китая.

Ранее инсайдеры заявляли, что производство iPhone в Китае может упасть минимум на 30 процентов в связи с проблемами Foxconn. В компании пришли к выводу, что им не удастся стабилизировать производственные процессы даже до конца ноября.