В сети появилось видео бунта рабочих в Китае на заводе по производству IPhone

Появилось видео бунта рабочих в Китае на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone

В сети появилось видео бунта протестующих сотрудников крупнейшего в мире завода по производству IPhone Foxconn Technology Group в городском округе Чжэнчжоу, провинции Хэнань в Китае. Кадры опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как толпа рабочих кидается в полицию металлическими заграждениями. Рабочие требовали улучшения условий труда, снятия ограничений службы безопасности по коронавирусным регламентам, а также выплаты бонусов, обещанных руководством завода при трудоустройстве.

По данным СМИ, администрация завода Foxconn обещала выплатить сотрудникам по 1400 долларов и дать послабления при введении карантина.

Протесты начались 22 ноября, после того как сотрудники Foxconn пожаловались на изменение условий оплаты труда: работники, которым приходилось выполнять свои обязанности в условиях жестких антиковидных мер, узнали, что смогут получить обещанные выплаты лишь в случае работы до марта 2023 года.

Один из сотрудников рассказал, что уволился из сферы общественного питания, когда увидел рекламу завода, обещающую выплату в 25 тысяч юаней (3,5 тысячи долларов) за два месяца работы.

Столкновения продолжались до 23 ноября. Полиция избивала протестующих дубинками, а участники акций протеста распыляли в сотрудников правоохранительных органов огнетушители.