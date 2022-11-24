Полиция избила протестующих на крупнейшем в мире заводе по производству IPhone
Полиция Китая избила протестующих сотрудников крупнейшего в мире завода по производству IPhone Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу. Об этом сообщает The Guardian.
Масштабные протесты продолжались до 23 ноября. Полиция избивала протестующих дубинками, а участники акций протеста распыляли в сотрудников правоохранительных органов огнетушители.
Протесты начались 22 ноября, после того, как сотрудники Foxconn пожаловались на изменение условий оплаты труда: работники, которым приходилось выполнять свои обязанности в условиях жестких антиковидных мер, узнали, что смогут получить обещанные выплаты лишь в случае работы до марта 2023 года.
Один из сотрудников рассказал, что уволился из сферы общественного питания, когда увидел рекламу завода, обещающую выплату в 25 тысяч юаней (3,5 тысячи долларов) за два месяца работы.
В компании заявили, что путаница в оплате труда связана с технической ошибкой. По данным Bloomberg, работникам предложили по 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов), если они немедленно покинут территорию завода и уедут домой.