В ДНР рассказали о зачистке Курдюмовки

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о зачистке Курдюмовки

Власти Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о зачистке населенного пункта Курдюмовка. О текущей ситуации отчитался в эфире Первого канала врио главы республики Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Оценивая обстановку, Пушилин заявил об успехах в районе Артемовска. «Есть уже освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет», — уточнил он.

Ранее об установлении контроля над поселком Курдюмовка рассказал мэр Горловки Иван Приходько. «Курдюмовка теперь наша», — подчеркнул он.