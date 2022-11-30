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11:48, 30 ноября 2022Россия

В ДНР рассказали о зачистке Курдюмовки

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о зачистке Курдюмовки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о зачистке населенного пункта Курдюмовка. О текущей ситуации отчитался в эфире Первого канала врио главы республики Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Оценивая обстановку, Пушилин заявил об успехах в районе Артемовска. «Есть уже освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет», — уточнил он.

Ранее об установлении контроля над поселком Курдюмовка рассказал мэр Горловки Иван Приходько. «Курдюмовка теперь наша», — подчеркнул он.

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Варвара Кошечкина
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