В ДНР освободили поселок Курдюмовка

Мэр Головки Приходько заявил об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) освободили поселок Курдюмовка. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько, пишет ТАСС.

«Курдюмовка теперь наша», — подчеркнул он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар освободят в скором времени. По его словам, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта и позиций, добавил он.

28 ноября Пушилин сообщил, что союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск. «По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, они продвигаются вперед», — рассказал врио главы ДНР.