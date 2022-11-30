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10:35, 30 ноября 2022Россия

Совфед одобрил отставку Кудрина

Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Совет Федерации одобрил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, пишет РИА Новости.

Об уходе с занимаемой должности Кудрин объявил 29 ноября. Он сообщил, что хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.

До этого Совфед получил представление президента России Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности. Предполагается, что он может перейти в IT-компанию «Яндекс». Официальных данных по этому вопросу пока нет.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, реакция главы государства на уход Алексея Кудрина не была эмоциональной.

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Евгения Куликова
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