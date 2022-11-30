Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

Совет Федерации одобрил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, пишет РИА Новости.

Об уходе с занимаемой должности Кудрин объявил 29 ноября. Он сообщил, что хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.

До этого Совфед получил представление президента России Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности. Предполагается, что он может перейти в IT-компанию «Яндекс». Официальных данных по этому вопросу пока нет.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, реакция главы государства на уход Алексея Кудрина не была эмоциональной.