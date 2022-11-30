Польшу уличили в попытке затянуть введение потолка цен на нефть из России

Аналитик Юшков: Польша пытается отодвинуть введение потолка цены на российскую нефть

Польша может намеренно блокировать введение потолка цен на российскую нефть своими требованиями, чтобы затянуть процесс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Намерения Польши

Страны-члены Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть. По словам источников, переговоры внутри ЕС застопорились, потому что Польша и страны Прибалтики все еще считают предлагаемую стоимость чересчур высокой.

Я думаю, что здесь речь не идет о том, что Польша зависит или не зависит от российской нефти, поэтому выдвигает какие-то жесткие требования Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Здесь нужно отметить, что, с одной стороны, ни эмбарго на российскую нефть, которое начинает действовать с 5 декабря, ни потолок цены не касаются трубопроводных поставок. Польша получает российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", поэтому их подобные ограничения не касаются. Они и дальше смогут ее покупать, хотя заявляют о том, что откажутся от покупок по нефтепроводу то ли с 5 декабря, то ли с 2023 года», — сообщил Юшков.

Аналитик отметил, что складывается ощущение, что Польша намерено выдвигает радикальные требования в виде 30 долларов за баррель в качестве потолка цены за российскую нефть.

«Польша понимает, что другим участникам Евросоюза сложно или даже невозможно будет на это согласиться. Отсюда возникает версия, что Польша намеренно хочет сорвать переговоры. Ряд СМИ пишет о том, что Польша якобы вступает в конфронтацию с США. Я как раз думаю, что они действуют в интересах США», — заявил он.

Америка уже не раз пыталась успокоить рынок, напомнил Юшков. Потому что 5 декабря вступают в силу два типа антироссийских санкций.

«С одной стороны, эмбарго на российскую нефть морским транспортом. А с другой стороны — потолок цены. И вот, чтобы рынок не шокировать этим одномоментным введением этих типов санкций, в США предлагали развести во времени эти два типа санкций. Звучала даже дата, чтобы на 19 января перенести потолок цены. И в этом плане Польша делает логично», — считает аналитик.

Она затягивает переговоры для того, чтобы в итоге Евросоюз сказал, что не успевает до 5 декабря согласовать потолок цены и предложил бы его перенести Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Дискуссии по введению потолка цен

Также аналитик отметил, что антироссийские санкции не являются взаимоисключающими.

«Если страна укладывается в потолок цены, это не значит, что можно будет поставлять нефть в страны ЕС морским транспортом. Нет, страны Евросоюза никак не смогут покупать российскую нефть с 5 декабря морским путем: ни по потолку цен, ни без потолка. Поэтому когда они обсуждают цены, они обсуждают их не для себя», — рассказал он.

Дискуссии в вопросе введения потолка цен на российскую нефть возникают в Евросоюзе по двум причинам, добавил Юшков.

«Во-первых, если установить низкий потолок цен на российскую нефть, то это создаст больше проблем для России. Значит, есть риски того, что Россия сократит эксперт. В таком случае усугубится дефицит на мировых рынках. Вся остальная нефть в мире подорожает. Поэтому, целесообразно им сделать высокий потолок цен на российскую нефть, чтобы самим не пострадать», — уверен аналитик.

Второй момент в том, что компании из ряда стран активно перевозят российскую нефть, и они не хотят терять часть этого бизнеса Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«А значит, при высоком потолке цены высока вероятность, что Россия будет укладываться в эту стоимость. Москва формально будет это игнорировать и говорить: "Вот есть рыночное ценообразование, уложились в потолок — молодцы, не уложились — ну и что". Но если Россия будет укладываться в потолок, то европейские компании будут иметь право перевозить нашу нефть. А значит, они смогут зарабатывать. Поэтому для ряда стран, если они хотят сохранить доходы компаний, целесообразно устанавливать высокий потолок цены», — заключил он.

25 ноября стало известно, что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.