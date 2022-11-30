МВД: число пострадавших при ДТП в Астрахани возросло до 11, из них четверо дети

Число пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки и пожарной машины в Астрахани возросло до 11 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

«В результате ДТП пострадали 11 человек, один сотрудник противопожарной службы погиб», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, в маршрутке находились девять человек, еще трое — в пожарной машине. Всех пострадавших госпитализировали, добавили в МВД.

В пресс-службе администрации региона уточнили, что пострадавших четверо детей.

Смертельное ДТП вечером 30 ноября на улице Комсомольская в районе дома номер 171 в Астрахани. Сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем.

До этого стало известно, что 11 человек пострадали в результате ДТП в Кировском районе Новосибирска. По словам очевидца, один трамвай догнал второй и врезался в него. У первого транспортного средства смялась кабина.