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07:50, 30 ноября 2022Россия

Российский губернатор призвал праздновать Новый год с ограничениями из-за ОРВИ

Глава Приамурья Орлов призвал исключить массовые контакты на Новый год из-за ОРВИ

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

На фоне роста заболеваемости ОРВИ в Приамурье нужно проводить новогодние праздники в ограниченном режиме. Об этом заявил глава Амурской области Василий Орлов, сообщается на сайте регионального правительства.

«Отдельное внимание необходимо уделить организации новогодних праздников. Исходя из настоящей ситуации, проводить их придется в ограниченном режиме: в отдельных группах, исключая массовые контакты. Ориентироваться нужно в первую очередь на рекомендации Роспотребнадзора», — сказал Орлов.

Глава региона заявил о необходимости вакцинировать 60 процентов населения для создания коллективного иммунитета от вирусной инфекции.

По словам главного санитарного врача области Ольги Кургановой, коронавирус составляет пять процентов в общей структуре инфекционных заболеваний. В Амурской области выявлен случай свиного гриппа, добавила она.

С 29 ноября в Элисте действует карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Ограничительные меры предполагают ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для детей с первого по девятый классы.

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 20 процентов. Среди находок вирусов гриппа преобладает свиной грипп, который выявили в 55 регионах России.

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Анастасия Шейкина
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