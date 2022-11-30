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14:51, 30 ноября 2022Россия

Глава СВР обратился к властям Польши

Глава СВР Нарышкин предостерег Варшаву от попыток аннексировать земли Западной Украины

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин обратился к польским властям и предостерег их от попыток аннексировать земли Западной Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства призвал Варшаву воздержаться от «скоропалительного проведения ложных аналогий» и заняться более тщательным изучением собственной истории, которая, по его словам, наполнена примерами столкновений польских и украинских националистов.

«Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?» — задался вопросом собеседник агентства.

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Нарышкин в том же интервью заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. Директор СВР утверждает, что власти нацелены действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Россией, «презрев интересы не только украинцев, но и поляков».

О планах Варшавы установить контроль над частью территории Украины в СВР сообщили еще в начале мая. Нарышкин тогда уточнял, что Польша планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

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Варвара Кошечкина
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