Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 30 ноября 2022Наука и техника

Полиции в США разрешили убивать с помощью роботов

AP: полиции в Сан-Франциско разрешили использовать смертоносных роботов

Фото: Shutterstock

Полиции Сан-Франциско разрешили применять роботов для физического устранения подозреваемых и преступников в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает AP.

Власти города Сан-Франциско проголосовали за право местной полиции использовать смертоносных роботов. Восемь членов Наблюдательного совета города согласились на предложение Департамента полиции (SFPD), трое проголосовали против.

В SFPD отметили, что у них нет предварительно вооруженных роботов, которых можно было бы использовать для убийства нарушителей закона повсеместно. Представитель полиции Эллисон Макси отметила, что подобные машины будут применять только «для контакта, выведения из строя или дезориентации вооруженных или опасных подозреваемых» — в случае смертельного риска для граждан.

В настоящий момент SFPD имеет 12 наземных роботов, по большей части используемых для разминирования взрывчатых веществ. Устройства были приобретены в период с 2010 по 2017 год. По словам журналистов, впервые в американской практике робота использовали для устранения подозреваемого в 2016 году. Тогда полицейские Далласа уничтожили снайпера, убившего пятерых офицеров полиции.

Полиция Сан-Франциско попросила разрешить роботам применять оружие для убийства опасных подозреваемых и преступников в конце ноября. В полиции пообещали применять роботов только в чрезвычайных случаях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Депутаты предложили запретить арест денег на счетах участников СВО
В НАТО захотели меньше зависеть от Китая
Переехавшая в Барселону девушка назвала различия между россиянами и испанцами
Захарова указала на незаинтересованность НАТО в решении конфликта на Украине
Представитель экс-солистки «Тату» ответила на слова об опасности группы
Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским
В США раскрыли сумму предоставленной помощи Украине
Молодая жена Павла Прилучного поделилась фотографией в бикини
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.