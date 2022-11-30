Полиции в США разрешили убивать с помощью роботов

AP: полиции в Сан-Франциско разрешили использовать смертоносных роботов

Полиции Сан-Франциско разрешили применять роботов для физического устранения подозреваемых и преступников в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает AP.

Власти города Сан-Франциско проголосовали за право местной полиции использовать смертоносных роботов. Восемь членов Наблюдательного совета города согласились на предложение Департамента полиции (SFPD), трое проголосовали против.

В SFPD отметили, что у них нет предварительно вооруженных роботов, которых можно было бы использовать для убийства нарушителей закона повсеместно. Представитель полиции Эллисон Макси отметила, что подобные машины будут применять только «для контакта, выведения из строя или дезориентации вооруженных или опасных подозреваемых» — в случае смертельного риска для граждан.

В настоящий момент SFPD имеет 12 наземных роботов, по большей части используемых для разминирования взрывчатых веществ. Устройства были приобретены в период с 2010 по 2017 год. По словам журналистов, впервые в американской практике робота использовали для устранения подозреваемого в 2016 году. Тогда полицейские Далласа уничтожили снайпера, убившего пятерых офицеров полиции.

Полиция Сан-Франциско попросила разрешить роботам применять оружие для убийства опасных подозреваемых и преступников в конце ноября. В полиции пообещали применять роботов только в чрезвычайных случаях.