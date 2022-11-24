Роботам предложили дать право на убийство

Mission Local: американские полицейские предложили вооружить роботов

Полиция Сан-Франциско попросила разрешить роботам применять оружие для убийства опасных подозреваемых и преступников. Об этом сообщает издание Mission Local.

Журналисты медиа изучили предложение Департамента полиции Сан-Франциско (SFPD), которое было направлено в Наблюдательный совет города. В документе американские полицейские попросили разрешить в чрезвычайных случаях применять «смертоносную силу» с помощью роботов.

Представители полиции предложили дать роботам право убивать опасных подозреваемых в случае угрозы нанесения увечий или смерти гражданским людям или офицерам. Первая редакция документа не была принята Наблюдательным советом, повторное рассмотрение прошения запланировано на 29 ноября.

В разговоре с The Verge полицейские отметили, что не имеют конкретного плана применения смертоносных роботов. «Необычайно опасные или спонтанные операции, когда необходимо применить смертоносную силу с помощью робота, были бы редким и исключительным обстоятельством», — рассказала журналистам офицер SFPD Ева Лаоквансатитая. В настоящий момент полиция Сан-Франциско имеет 17 дистанционно пилотируемых роботов, но только 12 из них функционируют.

На инициативу полиции негативно отреагировали юристы и общественные деятели. «Мы живем в антиутопическом будущем, где обсуждаем, может ли полиция использовать роботов для казни граждан без суда, присяжных или судьи», — заявила адвокат Тифаней Мойер.

Авторы The Verge подчернули, что американские силовики уже применяли роботов для физического устранения. В 2016 году полицейские Далласа с помощью робота со взрывчаткой уничтожили подозреваемого, убившего пятерых полицейских.

В начале октября ведущие компании по производству роботов выступили против вооружения машин. Представители робототехнических корпораций призвали других участников сообщества отказаться от подобных планов.