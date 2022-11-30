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21:24, 30 ноября 2022Мир

Шольц предупредил об ответе за атаки на критически важную инфраструктуру Европы

Канцлер Шольц: атаки на критически важную инфраструктуру Европы не останутся без ответа
Сюжет«Северный поток-2»:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Германия и Норвегия совместно обратятся к НАТО с просьбой о создании координационного центра для защиты подводной инфраструктуры из-за взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Reuters.

По его словам, атаки на объекты критической инфраструктуры в Европе не останутся без ответа. Шольц отметил, что трубопроводы, телефонные кабели и интернет-соединения «являются спасательными линиями государств» и должны быть особо защищены.

Канцлер подчеркнул, что атаки на газопроводы «продемонстрировали большие риски». По мнению политика, цель состоит в том, чтобы эффективно координировать действия полиции и вооруженных сил, а также вовлечь Евросоюз и частные компании.

«Мы договорились попросить генерального секретаря НАТО создать процедуру координации для защиты подводной инфраструктуры», — резюмировал канцлер.

О разрушениях на «Северных потоках» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2».

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Юлия Мискевич
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