Шольц предупредил об ответе за атаки на критически важную инфраструктуру Европы

Канцлер Шольц: атаки на критически важную инфраструктуру Европы не останутся без ответа

Германия и Норвегия совместно обратятся к НАТО с просьбой о создании координационного центра для защиты подводной инфраструктуры из-за взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Reuters.

По его словам, атаки на объекты критической инфраструктуры в Европе не останутся без ответа. Шольц отметил, что трубопроводы, телефонные кабели и интернет-соединения «являются спасательными линиями государств» и должны быть особо защищены.

Канцлер подчеркнул, что атаки на газопроводы «продемонстрировали большие риски». По мнению политика, цель состоит в том, чтобы эффективно координировать действия полиции и вооруженных сил, а также вовлечь Евросоюз и частные компании.

«Мы договорились попросить генерального секретаря НАТО создать процедуру координации для защиты подводной инфраструктуры», — резюмировал канцлер.

О разрушениях на «Северных потоках» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2».