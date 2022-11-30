Германия и Норвегия выступили с неофициальной инициативой для НАТО

Германия и Норвегия призвали НАТО создать центр по защите подводной инфраструктуры

Берлин и Осло запросили помощь НАТО в защите подводной инфраструктуры, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его цитирует ТАСС.

«Мы с канцлером [ФРГ Олафом] Шольцем сегодня выступили с неофициальной инициативой по усилению защиты подводной инфраструктуры», — сказал Стере, выступая на совместном брифинге с канцлером Германии, и призвал создать специализированный центр НАТО для работы в этой сфере.

Он также отметил, что работа центра должна быть скоординирована с частным сектором для предотвращения случаев диверсии в будущем. Сообщается, что данное предложение представят генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на встрече в ходе Берлинской конференции по безопасности.

Ранее Стере заявил, что Великобритания, Германия и Франция помогут усилить охрану шельфа Норвегии после инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».