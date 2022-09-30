Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Охрану шельфа Норвегии решили усилить после взрывов на «Северных потоках»

Bloomberg: Великобритания, ФРГ и Франция усилят охрану шельфа Норвегии
Сюжет«Северный поток-2»:

Великобритания, Германия и Франция помогут усилить охрану шельфа Норвегии после инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Норвегия также развернет Вооруженные силы (ВС) для защиты своих нефтегазовых объектов от возможных диверсий. Кроме того, НАТО использует свои военно-морские и воздушные возможности для наблюдения за Балтийским и Северным морями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил аварию на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он также отметил, что Североатлантический альянс отслеживает все, что происходит в регионе.

Повреждения на трех участках газопроводов были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда. Как заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, у Москвы есть материалы, указывающие на роль Запада в организации и проведении взрывов на газопроводах. Он назвал произошедшее международным терактом и указал, что при этом Запад предпринимает усилия скрыть истинных организаторов и исполнителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября
«Газпром» назвал объем газа в «Северных потоках» на момент взрыва
В России продлили ограничения на вывод средств за рубеж
Евгений Пригожин предложил мобилизовать силовиков
Глава МИД Украины назвал путь «обнуления» ошибок Запада
Макроэкономист заявил об эпохе деиндустриализации в Европе
В России с 1 октября повышены зарплаты бюджетников и чиновников
Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес
Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам
Байден заявил о неспособности Путина запугать США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.