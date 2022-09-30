Генсек НАТО обсудил с Шольцем аварию на «Северном потоке»

Генсек НАТО Столтенберг поддержал расследование взрывов на «Северном потоке»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил аварию на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Это очень серьезно, большие взрывы разрушают два трубопровода. Мы поддерживаем усилия в расследовании и определении того, кто стоит за этими атаками», — сказал он.

По его словам, НАТО и его союзники присутствуют в Балтийском море, и это дает понимание, что члены альянса готовы защищать друг друга. Генсек также добавил, что международная организация отслеживает все, что происходит в регионе.

Ранее Дания и Швеция в письме ООН сообщили, что утечки на газопроводах могут негативно воздействовать на климат. Отмечается, что по состоянию на 29 сентября радиус выбросов газа на поверхности воды в Швеции достигал 900 и 200 метров, в Дании — 55 и 680 метров.