В США санитарные работники перерыли 20 тонн мусора ради чужого обручального кольца

Житель американского города Виндхэм, штат Нью-Гэмпшир, случайно уронил обручальное кольцо жены в мусор и сумел разыскать его благодаря помощи санитарных работников, которые ради чужих украшений перерыли 20 тонн мусора. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Кевин Батлер выбросил в помойку салфетку, в которой, как оказалось, было завернуто обручальное и другие кольца жены. Женщина завернула их в салфетку, чтобы просушить после чистки. Когда жена начала повсюду искать свои украшения, мужчина осознал, что произошло. К этому моменту мусор уже успели отвезти на транзитную станцию, откуда позже он должен был отправиться на свалку.

Батлер поехал на транзитную станцию и объяснил ситуацию ее руководителю. Тот согласился помочь. Сотрудники станции отсмотрели записи с камер наблюдения и определили, в какую зону мог попасть мусор из дома Батлера. Там содержалось около 20 тонн мусора, который им пришлось перерыть, прежде чем они нашли нужный мешок.

Американец был очень рад, что кольца вернулись, хотя для этого пришлось перерыть гору мусора. «Я бы не посоветовал никому повторять это. Но чтобы вернуть кольца, я бы сделал это еще тысячу раз», — заявил он.

Батлер поблагодарил сотрудников станции и купил им пиццу.

Ранее сообщалось, что жительница Китая не знала о хранившейся в картонной коробке тайной заначке мужа и случайно сдала ее на переработку вместе с другим мусором. Мужчине пришлось не только сознаться семье в том, что он утаивал от них часть дохода, но и вместе с правоохранителями перерыть горы мусора в 40-градусную жару, чтобы отыскать заначку.

