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Женщина случайно выбросила спрятанную в картонной коробке заначку мужа

Daily Mail: не знавшая о заначке мужа жена случайно сдала ее в центр переработки отходов

Фото: Natalia Garidueva / Shutterstock

Жительница Китая не знала о хранившейся в картонной коробке тайной заначке мужа и случайно сдала ее на переработку вместе с другим мусором. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина не сообщил жене о том, что спрятал пачку денег в одной из пустых картонных коробок, хранившихся у них дома. В заначке было 10 тысяч юаней (84,5 тысячи рублей).

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Старая коробка оказалась настолько удачным местом для хранения наличности, что жена китайца даже не подумала заглянуть внутрь, прежде чем выбросить ее. Женщина сдала коробку в центр переработки отходов вместе с прочим мусором и получила небольшое вознаграждения.

Узнав о том, что деньги исчезли, мужчина обратился в полицию. Ему пришлось не только сознаться семье в том, что он утаивал от них часть дохода, но и вместе с правоохранителями перерыть горы мусора в 40-градусную жару. В конце концов заначку удалось отыскать.

Пользователей китайских соцсетей взволновала произошедшая драма. Они предположили, что жена китайца теперь захочет получить долю наличности. Другие отметили, что она может подать на развод из-за того, что муж скрывал от нее деньги.

Ранее сообщалось, что семья из шотландской деревни Рентон, графство Западный Данбартоншир, случайно выбросила денежные сбережения, которые их 80-летняя родственница хранила в банках из-под соусов. Двое рабочих согласились поискать банки, два часа копались в мусоре и вернули потерянные 20 тысяч фунтов (1,3 миллиона рублей).

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Алиса Дмитриева
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