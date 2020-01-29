Двое мужчин два часа копались в мусоре ради заначки незнакомой старушки

Семья из шотландской деревни Рентон, графство Западный Данбартоншир, случайно выбросила денежные сбережения, которые их 80-летняя родственница хранила в банках из-под соусов. Как сообщает издание Daily Star, незнакомые рабочие согласились помочь британцам и два часа искали деньги в мусоре.

Родственники убирались в доме британки после того, как она отправилась жить в дом престарелых. Они чистили от хлама шкафы на кухне и вместе с остальным мусором выбросили пять банок от соусов. Оказалось, что старушка хранила в них заначку — 20 тысяч фунтов (1,6 миллиона рублей).

Осознав ошибку, семья отправилась в местный центр сбора отходов в надежде разыскать банки, но руководство свалки сообщило им, что мусор уже отправлен на полигон, где будет закопан.

Им на помощь пришли двое рабочих — Кенни МакАдам (Kenny McAdam) и Тони Скэнлон (Tony Scanlon). Они согласились поискать банки, два часа копались в мусоре и вернули потерянные 20 тысяч фунтов. Рабочие добавили, что если бы семья обратилась чуть позже, банки бы действительно отправили на полигон. Получив деньги обратно, дочь пенсионерки расплакалась от радости.

МакАдам и Скэнлон уже не первый раз помогают местным жителям. Они уже доставали из мусора свадебные платья, обручальные кольца, украшения и ключи от машин. Руководство рабочих заявило, что гордится ими.

Ранее сообщалось, что в Англии супружеская пара из города Мидсомер Нортон случайно выкинула в мусор коробку с 15 тысячами фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона рублей). Коробка попала в центр сбора и переработки мусора, и его сотрудники вернули находку.

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