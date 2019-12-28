Супруги случайно выкинули крупную заначку и получили ее обратно

В Англии супружеская пара из города Мидсомер Нортон случайно выкинула в мусор коробку с 15 тысячами фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона рублей). Коробка попала в центр сбора и переработки мусора, и его сотрудники вернули находку. Об этом полиция графства Сомерсет и Эйвон сообщила на своей странице в Facebook.

Полицейские рассказали, что в ноябре к ним обратились сотрудники центра по переработке отходов и сообщили, что нашли «кое-что необычное в картонной коробке». В центре отсмотрели камеры видеонаблюдения и вычислили автомобиль, в котором коробку привезли на мусорку, после чего полицейские установили их владельца.

Супруги рассказали, что делали уборку в доме погибшего родственника, который часто прятал заначку «в необычных местах». Они «были удивлены», узнав, что выкинули 15 тысяч фунтов наличными, сообщили в полиции. В ведомстве также поблагодарили сотрудников центра переработки.

Ранее в декабре работник городской службы утилизации перерыл мусорный контейнер, чтобы найти случайно выброшенное незнакомкой обручальное кольцо. «Я нырнул в контейнер и начал медленно и внимательно перебирать мусор», — рассказал Райан Беккер. Мужчине понадобилось примерно 10 минут, чтобы найти кольцо.

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