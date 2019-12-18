Мужчина нырнул в мусорный контейнер ради обручального кольца незнакомки

Работник городской службы утилизации перерыл мусорный контейнер, чтобы найти случайно выброшенное незнакомкой обручальное кольцо. Об этом сообщает портал UPI.

Алекс Фрейзер (Alex Fraser), жительница американского штата Небраска, позвонила в пункт сортировки отходов с просьбой найти кольцо, которое она случайно выбросила вместе с мусором. «Это была необычная просьба, но я поинтересовалась, могу ли я попасть внутрь мусорного цеха и поискать свое кольцо», — рассказала женщина.

Мусорщик Райан Беккер (Ryan Becker) вызвался помочь Фрезер и забрался внутрь контейнера с отходами. «Я нырнул в контейнер и начал медленно и внимательно перебирать мусор», — рассказал Беккер. Мужчине понадобилось примерно 10 минут, чтобы найти кольцо.

«Я была очень благодарна ему за то, что он не пожалел своего времени и смог мне помочь», — поделилась осчастливленная находкой Фрейзер.

Ранее сообщалось о супругах, которые случайно выбросили свои обручальные кольца во время ремонта. Работники сортировочной станции перерыли 30 тонн мусора и чудом нашли выброшенные драгоценности.

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