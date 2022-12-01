Билли Айлиш попала в список самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times

Американская исполнительница Билли Айлиш попала в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times. Полный перечень опубликован на сайте издания.

Составители рейтинга отметили, что Айлиш достигла больших высот за свои 20 лет. «Билли Айлиш стала ведущей артисткой [фестивалей] Гластонбери и Коачеллы, семикратной обладательницей "Грэмми", исполнительницей бондовской темы [в фильме "Не время умирать" (2021)] и лауреатом "Оскара", прежде чем достигла возраста, когда в США разрешено употребление алкоголя», — было сказано в описании под фотографией певицы.

Из представителей творческой сферы в список также попали малазийская актриса Мишель Йео, режиссер Цици Дангарембга, писательница Энни Эрно и художница Энн Имхоф. Самыми влиятельными женщинами были также признаны судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини, премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук и другие.

Ранее Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории».