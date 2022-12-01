Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:04, 1 декабря 2022Культура

Билли Айлиш попала в список самых влиятельных женщин 2022 года

Билли Айлиш попала в список самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times

Фото: Monica Almeida / Reuters

Американская исполнительница Билли Айлиш попала в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times. Полный перечень опубликован на сайте издания.

Составители рейтинга отметили, что Айлиш достигла больших высот за свои 20 лет. «Билли Айлиш стала ведущей артисткой [фестивалей] Гластонбери и Коачеллы, семикратной обладательницей "Грэмми", исполнительницей бондовской темы [в фильме "Не время умирать" (2021)] и лауреатом "Оскара", прежде чем достигла возраста, когда в США разрешено употребление алкоголя», — было сказано в описании под фотографией певицы.

Из представителей творческой сферы в список также попали малазийская актриса Мишель Йео, режиссер Цици Дангарембга, писательница Энни Эрно и художница Энн Имхоф. Самыми влиятельными женщинами были также признаны судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини, премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук и другие.

Ранее Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной курортной стране
Присяжные признали невиновным угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина
В Литве назвали Белоруссию провинцией России
«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов
Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву
В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов
России предсказали снижение добычи нефти в 2023 году
Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной
Экспорту удобрений из России предсказали снижение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.