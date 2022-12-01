Раскрыта динамика цен на новостройки в Новой Москве

«Бон Тон»: за год цены на новостройки в Новой Москве увеличились на 11,9 процента

За период с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке Новой Москвы увеличилась на 11,9 процента. Информацию о динамике цен на этот вид жилья «Ленте.ру» раскрыли аналитики компании «Бон Тон».

По итогам одиннадцатого месяца нынешнего года стоимость «квадрата» в новых квартирах в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы установилась на уровне в 231,5 тысячи рублей. В ТАО средневзвешенный показатель составил 127,8 тысячи рублей (плюс 6,6 процента за год), в НАО — 235 тысяч рублей (плюс 8,6 процента за 12 месяцев). Кроме того, среднюю стоимость объекта на «первичке» в ТАО эксперты оценили в восемь миллионов рублей (плюс 0,9 процента за год), в НАО — в 11,3 миллиона рублей (плюс 7,9 процента).

Специалисты добавили, что сильнее всего квадратный метр с ноября 2021-го в новостройках Новой Москвы подорожал в наиболее востребованных форматах квартир — двухкомнатных (плюс 11,4 процента, до 227,6 тысячи рублей), «евротрешках» (плюс 8,2 процента, до 222,6 тысячи рублей) и «евродвушках» (плюс 7,8 процента, до 248,4 тысячи рублей). Цена «квадрата» в студиях в среднем повысилась на 6,7 процента, до 304 тысяч рублей, в «однушках» — на 4,2 процента, до 235,1 тысячи рублей.

Средняя стоимость объекта сильнее всего увеличилась в двухкомнатных квартирах — на 1,4 миллиона рублей за год, до 12,7 миллиона рублей. Положительная динамика для «евротрешек» составила 949 тысяч рублей, до 13,7 миллиона рублей, для «евродвушек» — 796 тысяч рублей, до 10,1 миллиона рублей. Средняя стоимость студии выросла на 485 тысяч рублей, до 7,3 миллиона рублей, однокомнатных лотов — на 413 тысяч рублей, до 8,6 миллиона рублей.

В ноябре аналитики компании Est-a-Tet пришли к выводу, что с начала 2022 года цены на новое жилье бизнес-класса в старой Москве сильнее всего поднялись в районе Кунцево. По их данным, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Кунцево за период с января по ноябрь взлетела на 137,4 процента, до 489,9 тысячи рублей.