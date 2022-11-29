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19:38, 29 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта динамика цен на новостройки в Москве

Est-a-Tet: сильнее всего цены на новостройки поднялись в районе Кунцево
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С начала 2022 года цены на новое жилье бизнес-класса в старой Москве сильнее всего поднялись в районе Кунцево. Информацию об этом раскрыли аналитики компании Est-a-Tet, пишет РБК.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Кунцево за период с января по ноябрь взлетела на 137,4 процента, до 489,9 тысячи рублей. По словам партнера Est-a-Tet Владимира Моребиса, столь значительная положительная динамика обусловлена изменением структуры предложения. В начале текущего года купить жилье бизнес-класса в новостройках там можно было только в одном жилом комплексе, «Барвихинская, 6», однако позже начались продажи в ЖК Twice, где стоимость «квадрата» была выше, а к ноябрю в проекте «Барвихинская, 6» предложение закончилось, что повлияло на рост цен на такую недвижимость.

Вторую строчку в списке районов Москвы с наиболее подорожавшими новыми квартирами бизнес-класса занял Пресненский район, где квадратный метр с начала года подорожал на 29,1 процента, до 455,6 тысячи рублей. Замкнул тройку район Ростокино с ростом показателя на 26,5 процента, до 404 тысяч рублей. В первой пятерке рейтинга оказались и такие локации, как Нагатинский Затон и Войковский — там с января по ноябрь цены за квадратный метр нового жилья бизнес-класса повысились на 26 и 25,3 процента, до 430 и 446,9 тысячи рублей соответственно.

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Сильнее всего за указанный период «квадрат» подешевел в районе Алексеевский — показатель уменьшился на 5,9 процента, до 401,4 тысячи рублей. Моребис объяснил, что причиной этому стал выход в реализацию нового ЖК «Лайм» с большим объемом готовых квартир и более низким ценником по сравнению с единственным подобным ЖК «Серебряный фонтан», где средняя стоимость жилья была высокой. В среднем по старой Москве цена «квадрата» в ноябре установилась на уровне в 439,9 тысячи рублей, с начала года положительная динамика составила 8,2 процента.

В ноябре аналитики агентства «Бон Тон» пришли к выводу, что самое дешевое жилье бизнес-класса в Москве можно приобрести в Юго-Восточном административном округе. По их данным, квадратный метр в таких квартирах в среднем стоит 380,7 тысячи рублей, за год показатель подорожал на 13,8 процента.

Полина Кислицына
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