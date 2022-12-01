Впервые созданы нейроны из ганглиозных клеток сетчатки мышей

Science Advances: впервые получены нейроны из ганглиозных клеток сетчатки мышей

Исследовательской группе из Медицинской школы Университета Вашингтона впервые удалось создать нейроны из ганглиозных клеток сетчатки мышей. Это открытие позволит сформировать новое направление лечения различных нейродегенеративных заболеваний, включая глаукому, дегенерацию желтого пятна и болезнь Паркинсона. О выводах работы сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Известно, что рыбы, рептилии и даже некоторые птицы могут восстанавливать поврежденные клетки головного и спинного мозга, а также глаз, в то время как млекопитающие не владеют такой способностью.

Ранее специалисты смогли получить нейроны из глиальных клеток в ткани сетчатки мышей. Теперь они усовершенствовали этот метод, что позволило расширить список регенерирующих нейронов у млекопитающих.

В течение трех лет ученые изучали белки, называемые факторами транскрипции, у рыбок данио, которые обладают регенеративными способностями.

Авторам уже удавалось использовать факторы транскрипции, чтобы вернуть глиальные клетки в клетки-предшественники. Теперь ученые попробовали создать ганглиозные клетки сетчатки, которые разрушаются при глаукоме. Применив методы иммуногистохимического анализа, секвенирование одноклеточной РНК, одноклеточный анализ для секвенирования хроматина и электрофизиологию, исследователи обнаружили, что ганглиозные клетки сетчатки могут быть регенерированы в поврежденной сетчатке взрослой мыши.

В дальнейшем команда планирует изучить, будет ли тот же процесс работать в тканях глаза человека и обезьяны. Дойди до подобных испытаний специалисты хотят через три года.