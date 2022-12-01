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17:05, 1 декабря 2022Мир

В КНР заявили о необходимости оптимизации антиковидных мер на фоне протестов

Синьхуа: власти КНР заявили о необходимости оптимизации антиковидных мер на фоне протестов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, ответственная за контроль над распространением коронавируса, на фоне протестов заявила о необходимости постоянной оптимизации антиковидных мер. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

По ее словам, с ослаблением патогенности омикрон-штамма коронавируса, увеличением охвата населения вакцинацией и накоплением опыта в вопросе сдерживания COVID-19, страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и контроля эпидемии. Сунь также заявила о «необходимости претворить в жизнь два важных указания генерального секретаря Си Цзиньпина» и поставить во главу угла людей.

Ранее власти Пекина и Гуанчжоу ослабили некоторые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение принято на фоне протестов, продолжающихся с прошлой недели. Поводом стал пожар в городе Урумчи в Синцзяне, в результате которого погибли 10 человек. Тогда сообщали, что из-за ограничений на передвижение, введенных из-за COVID-19, не удалось спасти людей.

Акции, помимо Урумчи, прошли в Пекине, Гуанчжоу, Ухане и Шанхае. Протестующие требуют ослабить коронавирусные ограничения, некоторые также настаивали на отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Власти жестко разгоняют митинги.

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Анжелика Бережная
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