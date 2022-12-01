Необычное поведение какаду попало на видео и удивило исследователей и очевидцев

В Австралии необычный какаду попал на видео и удивил исследователей

В Мельбурне, Австралия, живущий в одной из квартир дома на улице Флиндерс какаду начал сбрасывать с балкона горшки с цветами и удивил очевидцев. Необычное поведение попугая попало на видео и заинтересовало исследователей, пишет ABC News.

На кадрах видно, как белый какаду с желтым хохолком на голове сидит на балконе и клювом сбрасывает на асфальт горшки с цветами. Свои действия птица сопровождает громкими выкриками. Горшки приземляются на тротуар в опасной близости от припаркованной возле дома машины, едва не ударяя по крыше.

Житель дома Джейсон рассказал, что не первый раз видит подобное. По его словам, во время локдауна попугаи дважды срывали растения на его балконе. «С этим ничего не поделать. Такое поведение заложено в них природой», — считает мужчина. Менеджер местного кафе Люси Амулет добавила, что работает в заведении шесть лет, и за это время не раз наблюдала, как попугаи скидывают с балконов цветы и даже носки.

Исследователь из Университета Западного Сиднея, специализирующийся на поведении городских птиц, Джон Мартин заявил, что никогда раньше не наблюдал подобных проявлений у какаду. Согласно предположению Мартина, это явление может быть связано с игривым характером попугаев и их любовью к веселью. «Мы знаем, что какаду могут стучать в окна жилых домов и требовать еду, возможно, сбрасывание цветов связано с этим», — поразмышлял исследователь.

Городские власти Мельбурна призывают управляющих зданиями и жителей домов убрать комнатные растения и любые другие источники пищи с балконов, чтобы не привлекать диких птиц.

Ранее сообщалось, что на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей. В ролике, снятом пользователем TikTok @justsheff33, видно, что дорогу, а также прилегающие к домам участки, крыши зданий, припаркованные машины и фонарные столбы покрывают полчища белых попугаев.