Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео

На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей. Видео с пернатыми опубликовано на сайте 9News.

В ролике, снятом пользователем TikTok @justsheff33, видно, что дорогу, прилегающие к домам участки, крыши зданий, припаркованные машины и фонарные столбы покрывают полчища белых попугаев. На следующих кадрах сотни птиц взлетают в небо и кружат над улицей.

По данным 9News, кореллы могут доставлять людям немалые хлопоты. Однако местным жителям приходится мириться с непрошеными соседями и терпеть их бесконтрольное поведение, так как этот вид находится под охраной государства.

Корелла — птица семейства какаду, обитающая в засушливых областях Австралии. Характерной чертой этих попугаев считается высокий хохолок и длинный заостренный хвост. В естественной среде обитания продолжительность жизни кореллы составляет десять лет, при этом в домашних условиях, при должном уходе, они могут дожить до 30 лет.

Этих попугаев легко приручить. Они могут запоминать отдельные слова и даже мелодии. Самцы хорошо поют, подражая уличным птицам — синицам, сорокам, соловьям.

Ранее полчища ручейников собрались около канала Какатия в индийском штате Телангана и устроили пробку на шоссе между городами Каримнагар и Хайдарабад. Скопление тысяч насекомых около шоссе ухудшило видимость для автомобилистов и сделало дорожное движение опасным.