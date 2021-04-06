Полчища насекомых устроили пробку на шоссе и попали на видео

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Полчища ручейников собрались около канала Какатия в индийском штате Телангана и устроили пробку на шоссе между городами Каримнагар и Хайдарабад. Об этом сообщает издание Outlook India.

Скопление тысяч насекомых около шоссе ухудшило видимость для автомобилистов и сделало дорожное движение опасным. Водители были вынуждены объезжать этот участок дороги.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, водители легковых автомобилей и грузовиков пытаются проехать сквозь рой насекомых. Один из них даже скользит по дороге из-за плохой видимости.

Представитель департамента сельского хозяйства Каримнагара по фамилии Шридхар (Sridhar), который выезжал на место происшествия, взял образцы насекомых для исследования. «Ручейники обитают вблизи водоемов или мест с застойной водой. Некоторые виды находятся в опасности из-за экологического дисбаланса, это может быть возможной причиной скопления. Ручейники собираются стаями и летят на свет», — пояснил он.

Он подчеркнул, что обсудит с местными властями пути возможного решения проблемы, чтобы избавить автомобилистов от беспокойства. Шридхар подчеркнул, что насекомые не представляют угрозы для сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что тысячи пауков выползли из-за наводнения в австралийской деревне Кинчела, штат Новый Южный Уэльс, и покрыли все вокруг паутиной. Они покинули свои норы после того, как регион затопили мощные ливни.