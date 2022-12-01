Германия призналась в дефиците боеприпасов
Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее обозреватель Die Welt Герхард Хегманн заявил, что поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. По его словам, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из КНР. Задержки появились еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.
В сентябре глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер рассказал о плачевном состоянии бундесвера. Он отметил, что если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то немецкая армия не сможет быть в состоянии боеготовности.