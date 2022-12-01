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19:23, 1 декабря 2022Мир

Германия призналась в дефиците боеприпасов

Канцлер ФРГ Шольц признал, что Вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов

Фото: Shutterstock

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее обозреватель Die Welt Герхард Хегманн заявил, что поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. По его словам, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из КНР. Задержки появились еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.

В сентябре глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер рассказал о плачевном состоянии бундесвера. Он отметил, что если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то немецкая армия не сможет быть в состоянии боеготовности.

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Варвара Кошечкина
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