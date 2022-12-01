Германия призналась в дефиците боеприпасов

Канцлер ФРГ Шольц признал, что Вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее обозреватель Die Welt Герхард Хегманн заявил, что поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии. По его словам, производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из КНР. Задержки появились еще в начале пандемии, а сейчас доставка занимает от шести до девяти месяцев.

В сентябре глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер рассказал о плачевном состоянии бундесвера. Он отметил, что если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то немецкая армия не сможет быть в состоянии боеготовности.