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16:43, 1 декабря 2022Россия

Путин заявил об окончании демобилизации студентов в ДНР

Президент России Путин заявил, что демобилизация студентов в ДНР уже должна завершиться

Фото: РИА Новости

Демобилизация студентов в Донецкой народной республике (ДНР) по плану уже должна завершиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Трансляцию мероприятия ведет официальный канал Кремля в Telegram.

Президент сообщил, что окончание демобилизационных мероприятий должно состояться сегодня, 1 декабря.

«Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то (...) сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть», — заявил Путин.

13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР, после чего организовать их возвращение к местам обучения.

Уже 18 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о демобилизации.

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Марк Леонов
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