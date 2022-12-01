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20:31, 1 декабря 2022Наука и техника

Конструктор рассказал о российских комплектующих в дроне «Добрыня»

Конструктор Щербаков перечислил отечественные комплектующие в дроне «Добрыня»

Фото: Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Беспилотник «Добрыня», который выпускает концерн ВКО «Алмаз-Антей», имеет существенную долю отечественных комплектующих. Главный конструктор по разработкам гражданского назначения «Обуховского завода» Егор Щербаков перечислил комплектующие российского производства. Его слова приводит РИА Новости.

«Отечественные: кейс, крепежные элементы, провода. Рама, кожух, ложемент, полетный контроллер и ПО к нему — собственной разработки. Печатные платы произведены в России. В первой серии дронов установлены импортные: камера, передатчики видео и телеметрии, контроллер оборотов двигателей, антенны. Двигатели и аккумуляторы ставились как отечественные, так и импортные», — сказал конструктор, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ряд военных экспертов и блогеров заявлял, что беспилотник «Добрыня» собран полностью из иностранных деталей.

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Щербаков отметил, что по критериям «Алмаз-Антея» объем локализации «Добрыни» на сегодняшний день составляет 70 процентов и этот показатель будет расти.

В августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» научно-производственная компания «Атри» представила дрон «Одуванчик», созданный в рамках импортозамещения китайских беспилотников.

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Даниил Иринин
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