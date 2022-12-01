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10:37, 1 декабря 2022Россия

Все дороги на Артемовск начали простреливаться российскими войсками

Советник Пушилина Кимаковский сообщил о контроле ВС РФ основных дорог под Артемовском

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские войска существенно продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль всех дорог, ведущих к городу, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

«В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — сказал Кимаковский.

Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят свою тяжелую технику с этого направления. Однако, заметил Кимаковский, это может быть лишь ротацией или занятием запасных позиций.

Ранее украинский военнопленный пожаловался на чрезвычайно низкий уровень подготовки в ВСУ. По его словам, с марта в его подразделении было лишь одно занятие по тактике, солдат всего три раза возили на стрельбище.

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Василий Мека
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