Украинский военнопленный Ульянов заявил о чрезвычайно низком уровне подготовки бойцов ВСУ

Украинский военнопленный Сергей Ульянов пожаловался на чрезвычайно низкий уровень подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ульянов был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны, общая численность его подразделения составляла около 500 человек. По его словам, с марта в его подразделении было лишь одно занятие по тактике, а солдат всего три раза возили на стрельбище.

Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве <…> говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие Сергей Ульянов Украинский военнопленный

Военнопленный также рассказал, что перед отправкой на фронт мобилизованных также три раза вывозили на стрельбище. На этом вся военная подготовка закончилась. Также, по словам украинца, его группа, находилась на передовой без индивидуальных аптечек.

Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово — Кременная. По словам военного, солдаты попали под обстрел и вышли на позиции российских войск, перепутав дорогу.

Атака на Снегиревку

В начале ноября ВСУ предприняли провальную попытку наступления на населенный пункт Снигиревка в Херсонской области, планируя перебросить группировку на это направление из Николаева.

Как рассказал 1 декабря глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, за несколько часов до отвода войск ВС России из Снигиревки в Херсонской области ВСУ предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности на город.

Украинские вооруженные силы послали в совершенно безнадежную атаку порядка 20 бронемашин. Не доходя несколько километров до наших позиций они были уничтожены, погибло порядка 60 украинских военнослужащих Юрий Барбашов Глава администрации Снигиревского района

При этом солдаты, которые должны были атаковать город, рассказывали, что оценивали шанс выжить в простреливаемой российской артиллерией. «Украинская сторона об этом знала, послав на убой несколько десятков людей — они вошли в Снигиревку через сутки», — заключил Барбашов.

Южно-донецкое направление

Как сообщили 30 ноября в Минобороны России, Российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.

По информации военного ведомства, в течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, бронеавтомобиль, МТ-ЛБ и четыре автомобиля.

Кроме того, на донецком направлении в результате наступательных действий российских войск были полностью взяты под контроль два населенных пункта Белогоровка и Перше Травня.

Врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, что контроль над населенными пунктами Курдюмовка и Перше Травня дает возможность полностью перекрыть пути снабжения украинских войск, поскольку там расположены окрестности Артемовска и, соответственно, крайне важные населенные пункты.