В ДНР заявили о возможности полного перекрытия путей снабжения ВСУ

Пушилин: контроль населенных пунктов Курдюмовка и Перше Травня перекрывает снабжение ВСУ

Контроль над населенными пунктами Курдюмовка и Перше Травня дает возможность полностью перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, это окрестности Артемовска и, соответственно, крайне важные населенные пункты. «Потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке, противник там оказывает еще сопротивление, полностью появляется выход уже на артемовскую трассу», — объяснил Пушилин.

Ранее Минобороны сообщило, что на донецком направлении в результате наступательных действий российских войск были полностью взяты под контроль два населенных пункта Белогоровка и Перше Травня.

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 29 ноября заявлял, что за Курдюмовку вблизи Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Позже Пушилин отчитался о зачистке населенного пункта. Эту информацию подтвердил мэр Горловки Иван Приходько.