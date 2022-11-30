Минобороны заявило о полном освобождении двух населенных пунктов ДНР

Минобороны заявило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР

На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены два населенных пункта — Белогоровка и Перше Травня в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, добавили в российском оборонном ведомстве.

Днем ранее, 29 ноября, в Минобороны сообщали, что российская армия продолжает наступление на донецком направлении. За сутки было уничтожено более 100 бойцов ВСУ, один танк, пять боевых бронированных машин и столько же автомобилей.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.