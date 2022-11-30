Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 30 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о полном освобождении двух населенных пунктов ДНР

Минобороны заявило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены два населенных пункта — Белогоровка и Перше Травня в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, добавили в российском оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Днем ранее, 29 ноября, в Минобороны сообщали, что российская армия продолжает наступление на донецком направлении. За сутки было уничтожено более 100 бойцов ВСУ, один танк, пять боевых бронированных машин и столько же автомобилей.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Из Twitter главы Еврокомиссии пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных
Девочка отбилась от вцепившейся в нее акулы
Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении
Телеведущая рассказала о серьезном заболевании позвоночника
Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО
В российском регионе разбился автобус с сотрудниками «Магнита»
В Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления 1-й бригады ВСУ
Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.