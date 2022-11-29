Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны заявило о продолжении наступления ВС России на донецком направлении

Российская армия продолжает наступление на донецком направлении. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе наступательных действий Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и столько же автомобилей.

29 ноября Штаб территориальной обороны Донецкой народной республикы (ДНР) доложил, что российские войска освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка. Штурм вели подразделения Луганской народной республики и ДНР при огневой поддержке других российских частей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также не исключил скорого взятия под контроль Угледара. В этом случае откроется возможность выхода на Краматорск и Славянск, резюмировал он.