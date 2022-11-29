В ДНР объявили о взятии двух населенных пунктов
Штаб теробороны ДНР объявил о взятии населенных пунктов Перше Травня и Андреевка
В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
В сообщении отмечается, что штурм Перше Травня и Андреевки вели подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР при огневой поддержке других российских частей.
28 ноября стало известно о взятии населенного пункта Озаряновка, расположенного южнее Артемовска, силами ЧВК «Вагнер». Таким образом «Вагнер» расширил зону контроля вокруг стратегически важного города.