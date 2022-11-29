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11:49, 29 ноября 2022Россия

В ДНР объявили о взятии двух населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР объявил о взятии населенных пунктов Перше Травня и Андреевка

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

В сообщении отмечается, что штурм Перше Травня и Андреевки вели подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР при огневой поддержке других российских частей.

28 ноября стало известно о взятии населенного пункта Озаряновка, расположенного южнее Артемовска, силами ЧВК «Вагнер». Таким образом «Вагнер» расширил зону контроля вокруг стратегически важного города.

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Василий Мека
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