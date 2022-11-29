Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:44, 29 ноября 2022Россия

Российский военкор рассказал об ожесточенных боях вблизи Артемовска

Военкор «Известий» Кулага рассказал, что за Курдюмовку вблизи Артемовска продолжаются бои
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

В настоящее время за Курдюмовку вблизи Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. Его сообщение появилось в Telegram-канале издания.

Он уточнил, что стороны все еще обмениваются ударами. После артиллерийского обстрела Украины отвечают российские военные, заявил военкор.

Ранее военному репортеру ВГТРК на Украине Евгению Поддубному стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Он также отмечал, что российские военные дошли до водоканала Северский Донец — Донбасс.

Помимо этого, военные корреспонденты сообщали о взятии под контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр. На тот момент, как отмечалось, можно было говорить о полном контроле обстановки по линии от Озаряновки до Зеленополья. Украинские военные отошли на базы в Краматорск.

28 ноября военный корреспондент Александр Симонов также сообщил о взятии Озаряновки южнее Артемовска силами ЧВК «Вагнер». Таким образом, как он отметил, бойцами была расширена зона контроля вблизи стратегически важного города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Болеющего Саакашвили уличили в курении электронных сигарет
Пушков прокомментировал условия Венгрии для созыва комиссии Украина — НАТО
Россиян предостерегли от неправильной утилизации техники и батреек
В Европе разрешили звонить и пользоваться интернетом в самолетах
В ФИФА ответили на требование Португалии переписать гол в матче ЧМ на Роналду
В Lamoda отреагировали на желание иностранной компании купить ее бизнес
Польша изменит условия помощи украинским беженцам
Инфекционист оценил вероятность заразиться менингитом через посылку Ozon
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.