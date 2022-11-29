Российский военкор рассказал об ожесточенных боях вблизи Артемовска

Военкор «Известий» Кулага рассказал, что за Курдюмовку вблизи Артемовска продолжаются бои

В настоящее время за Курдюмовку вблизи Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. Его сообщение появилось в Telegram-канале издания.

Он уточнил, что стороны все еще обмениваются ударами. После артиллерийского обстрела Украины отвечают российские военные, заявил военкор.

Ранее военному репортеру ВГТРК на Украине Евгению Поддубному стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Он также отмечал, что российские военные дошли до водоканала Северский Донец — Донбасс.

Помимо этого, военные корреспонденты сообщали о взятии под контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр. На тот момент, как отмечалось, можно было говорить о полном контроле обстановки по линии от Озаряновки до Зеленополья. Украинские военные отошли на базы в Краматорск.

28 ноября военный корреспондент Александр Симонов также сообщил о взятии Озаряновки южнее Артемовска силами ЧВК «Вагнер». Таким образом, как он отметил, бойцами была расширена зона контроля вблизи стратегически важного города.