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13:47, 29 ноября 2022Бывший СССР

Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр

WarGonzo: ВС России взяли под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Часов Яр. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным военных корреспондентов, сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии Озаряновка-Курдюмовка-Зеленополье. «Этот треугольник стратегически важен как высота над Артемовском, Часовым Яром и Константиновкой. Но главное — это контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент силы украинской армии оттягиваются за Часов Яр, перегруппировываются и отходят на базы в Краматорск.

В конце сентября сообщалось, что разведка Луганской народной республики зафиксировала отход пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины из города Часов Яр. Отмечалось, что украинское командование приняло решение по передислокации подразделения «в более безопасное место» из-за «постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава».

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Варвара Кошечкина
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