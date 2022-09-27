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В ЛНР заявили об отходе пункта управления бригады ВСУ из Часова Яра

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об отходе пункта управления 10-й бригады ВСУ из Часова Яра

Фото: Leo Correa / AP

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала отход пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Часов Яр. Об этом подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

По словам офицера, украинское командование приняло решение по передислокации подразделения «в более безопасное место» из-за «постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава».

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ решили эвакуировать иностранных военных с территории Донецкой народной республики (ДНР). Он также отметил, что украинские военные понесли большие потери в селе Благодатное Артемовского района.

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Алевтина Запольская
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