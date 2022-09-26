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ВСУ решили эвакуировать иностранных военных из ДНР

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ решили эвакуировать иностранных военных из ДНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили эвакуировать иностранных военных из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Начальникам медицинских служб подразделений, несущих службу в районах н.п Артемовск, Соледар и Северск, отданы негласные распоряжения эвакуировать в первую очередь военнослужащих иностранных военных компаний», — написал он.

По его словам, ВСУ понесли большие потери в Благодатном Артемовского района, после чего был развернут дополнительный полевой госпиталь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил на артемовском направлении. Он объяснил это тем, что по всей линии соприкосновения подключены достаточно серьезные силы. «На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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