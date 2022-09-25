Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Союзные силы продвигаются на артемовском направлении, удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром. Об этом сообщил глава Донецкой народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация на данном участке остается стабильной, так как по всей линии соприкосновения подключены достаточно серьезные силы.

«Да, действительно, на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз... На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперёд, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», — указал глава ДНР.

Пушилин добавил, что активность со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также наблюдалась на угледарском направлении, ее удалось пресечь. На данный момент ситуация там контролируемая, уточнил он.

Самым сложным для взятия под контроль участком глава ДНР назвал красносулимское направление, где ВСУ «не оставляют попыток прорваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ отступают с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями. «Данный факт связан с утратой боеспособности», — объяснил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.