Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 29 ноября 2022Россия

ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Курдюмовку

Военный репортер Поддубный заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Курдюмовку

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Об этом во вторник, 29 ноября, стало известно военному репортеру ВГТРК на Украине Евгению Поддубному. Новое сообщение приводится в его Telegram-канале.

По его данным, сейчас уже установлен контроль и над трассой снабжения армии Украины. Помимо этого, бойцы ЧВК дошли до водоканала «Северский Донец — Донбасс».

Ранее также стало известно, что российскими войсками была взята под контроль трасса снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Часов Яр. По данным военных корреспондентов, сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии от Озаряновки до Зеленополья. Украинские военные отходят на базы в Краматорск.

28 ноября военный корреспондент Александр Симонов также сообщил о взятии Озаряновки южнее Артемовска силами ЧВК «Вагнер». Таким образом, как он отметил, бойцами была расширена зона контроля вблизи стратегически важного города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
В нескольких областях Украины повторно объявили воздушную тревогу
Европе предрекли тяжелый миграционный кризис
Стало известно о массовых случаях подделки россиянами ВНЖ в странах Евросоюза
В США назвали самый совершенный самолет ВВС
Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
Масочный режим ввели на складе популярного маркетплейса в России из-за менингита
В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.