Военный репортер Поддубный заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль Курдюмовку

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль Курдюмовку. Об этом во вторник, 29 ноября, стало известно военному репортеру ВГТРК на Украине Евгению Поддубному. Новое сообщение приводится в его Telegram-канале.

По его данным, сейчас уже установлен контроль и над трассой снабжения армии Украины. Помимо этого, бойцы ЧВК дошли до водоканала «Северский Донец — Донбасс».

Ранее также стало известно, что российскими войсками была взята под контроль трасса снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Часов Яр. По данным военных корреспондентов, сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии от Озаряновки до Зеленополья. Украинские военные отходят на базы в Краматорск.

28 ноября военный корреспондент Александр Симонов также сообщил о взятии Озаряновки южнее Артемовска силами ЧВК «Вагнер». Таким образом, как он отметил, бойцами была расширена зона контроля вблизи стратегически важного города.