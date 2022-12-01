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13:17, 1 декабря 2022Бывший СССР

Бывшего президента Киргизии удалили из зала суда за удары ногами

Бывшего президента Киргизии Атамбаева удалили из зала суда за удары ногами по стеклу
Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева удалили из зала суда за нарушение порядка, он наносил удары ногами по стеклу, которое отделяет скамью подсудимых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не намерен участвовать в этом цирке, прошу удалить меня из зала суда», — заявил экс-президент после того, как отказался отвечать на вопросы судьи. Далее Атамбаев начал бить стекло, и его вывели из зала суда.

Перед началом заседания бывший политик сказал журналистам о своей уверенности в том, что все уголовные дела рано или поздно прекратят и он окажется на свободе. По словам Атамбаева, главный судья для него — «это бог и время». Как утверждает экс-президент, власти хотят его смерти, однако он уверен, что этого не произойдет.

Ранее Атамбаев был доставлен в суд на скорой помощи для разбирательства по делу об этнических столкновениях между киргизами и узбеками в июне 2010 года. Его адвокат уточнил, что бывший лидер государства во время событий являлся заместителем главы временного правительства Киргизии. Он обвинен в том, что мог предотвратить столкновения, однако не сделал этого, добавил представитель защиты.

10-11 июня 2010 года на юге Киргизии начались беспорядки, которые не прекращались четыре дня в Ошской и Джалалабадской областях. Жившие много лет по соседству узбеки и киргизы устроили столкновения. Погромщики использовали автоматическое оружие. В результате узбеки оставляли дома и бежали. Узбекистан в те дни принял около 75 тысяч беженцев.

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Кристина Есикова
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