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11:37, 1 декабря 2022Бывший СССР

Скорая помощь привезла в суд бывшего президента Киргизии

Больного экс-главу Киргизии привезли в суд по делу об этнических столкновениях 2010 года

Фото: Vladimir Pirogov / REUTERS

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в суд на скорой помощи для разбирательства по делу об этнических столкновениях между киргизами и узбеками в июне 2010 года, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Экс-президента Кыргызстана Атамбаева на скорой помощи привезли в суд Бишкека. Будет заседание по июньским событиям», — говорится в публикации.

Как сообщил адвокат экс-президента, Атамбаева, который на момент этнических столкновений был заместителем главы временного правительства Киргизии, «обвиняют в том, что он мог предотвратить июньские события, но ничего не сделал».

10-11 июня 2010 года, на юге Киргизии вспыхнули межэтнические столкновения между жившими здесь много лет по соседству узбеками и киргизами. Погромщики использовали автоматическое оружие, узбеки оставляли дома и бежали. Узбекистан в те дни принял порядка 75 тысяч беженцев.

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Василий Мека
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